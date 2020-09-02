وظائف شاغرة للخريجين في شركة الاتصالات السعودية

2020-09-02

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل عمليات الموارد البشرية (عدد 3 وظائف).

– محلل تنمية الأفراد (عدد وظيفتين).

– محلل المحاسبة (عدد 4 وظائف).

– محلل تخطيط مالي (عدد وظيفتين).

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– محلل التطوير المؤسسي.

– محلل التصميم المؤسسي.

– محلل اتصالات الموارد البشرية.

– محلل برامج مهنية.

– محلل إدارة الأداء.

– محلل استثمارات.

التقديم على وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأوضحت شركة الاتصالات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.stc.com.sa/#/jobs/jobResults)



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