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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في سبكيم للبتروكيماويات
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات “سبكيم”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.
تفاصيل وظائف شركة سبكيم للبتروكيماويات:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس معدات دواره: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص الهندسة الميكانيكية، أو أي مجال ذي الصلة.
– محاسب الميزانية: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
– محاسب الخزانة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة.
– أخصائي إدارة المخاطر المؤسسي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، المحاسبة)، أو أي مجال ذي الصلة.
– باحث تطوير المنتجات: شهادة الماجستير أو الدكتوراه في تخصصات: (كيمياء البوليمرات، أو الهندسة الكيميائية، أو الكيمياء، أو هندسة البوليمرات، أو هندسة المواد، أو الهندسة الميكانيكية)، أو المجالات ذات الصلة.
التقديم على وظائف هندسية بشركة سبكيم :
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://career.sipchem.com/)
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