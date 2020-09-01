وظائف شاغرة : للمؤهلات المتوسطة| مطلوب فنيين للعمل فورا بشركة قسطور مصر للتجارة والصناعة

ننشر جديد إعلانات وظائف شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان، حيث تعلن عن عشرات الوظائف الشاغرة للمؤهلات المتوسطة وحملة الابتدائية، وذلك وفقا للوظائف المعلنة بوزارة القوى العاملة لشهر أغسطس 2020، برواتب مجزية تبدأ من 2000 إلى 3500 جنيه، ونستعرض الان تفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالي:-

وظائف شركة قسطور مصر للصناعة والتجارة

مطلوب عدد 30 فني لحام، مؤهل لا يقل عن الابتدائية، براتب يبدأ من 2000 إلى 3000 جنية. مطلوب عدد 20 فني دوكو، مؤهل متوسط لا يقل عن الابتدائية، براتب يبدأ من 2000 إلى 3000 جنية. مطلوب عدد 30 فني برادة، براتب يبدأ من 2000 إلى 3000 جنية. مطلوب عدد 20 فني فيبر، براتب يبدأ من 2500 إلى 3500 جنية.

وظائف آخري:

شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

يشترط لجميع الوظائف مؤهلات لا تقل عن الابتدائية، وأن لا يزيد السن عن 40 سنة، و نظام العمل 8 ساعات، و توفر الشركة للراغبين تأمينات طبية و اجتماعية و مواصلات من و إلى الشركة، و ذلك للعمل بفروع الشركة بـ ” القاهرة – الشرقية – العاشر من رمضان” و لمن يرغب في التقدم لشغل الوظائف يرجى التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية: 055410096 – 01223903109