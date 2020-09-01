وظائف إدارية وهندسية شاغرة بمشروع مدينة نيوم

2020-09-01

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– قائد تحليلات الأعمال والرؤى: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الإدارة)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مهندس أول عمليات خليج نيوم: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المعمارية.

التقديم على الوظائف:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (https://careers.neom.com/search/)





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