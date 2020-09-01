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2020-09-01 #وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية وفنية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – أخصائي تغذية علاجية ثاني (الرياض). – اختصاصي سريري (الرياض). – ممرض أول (الرياض). – فني مختبر طبي (الرياض). – مدير برنامج التمريض/ إدارة دعم التمريض (الرياض). Advertisements – مدير برنامج التمريض/ جودة التمريض (الرياض). – مدير برنامج التمريض/ قسم تمريض النساء والرضع (الرياض). – أخصائي اجتماعي (للسعوديين/ الرياض). – محقق أول (للسعوديين/ الرياض). – مساعد صيانة (الرياض). – كاتب جناح (عدد وظيفتين للسعوديين/ الرياض). – مشغل محطة أول (الرياض). – ممثل ثاني دخول المرضى (للسعوديين/ جدة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (https://www.kfshrc.edu.sa/ar/Home/careers/vacancieslist)



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