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#وظائف إدارية شاغرة لدى طيران أديل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “موظف تنسيق ومراقبة العمليات”؛ وذلك للعمل على نظام المناوبة بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.
شروط وظائف شركة طيران أديل:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة الدرجة الجامعية في تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
التقديم على وظائف شركة طيران أديل:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.flyadeal.com/ar/jobs.php)
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