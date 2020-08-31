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#وظائف إدارية شاغرة لدى الزامل القابضة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة؛ وذلك للعمل بفروع عدد من الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.
تفاصيل وظائف مجموعة الزامل القابضة:
وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– محاسب داخلي.
– محاسب رواتب.
التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:
وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.zamil.com/ar/jobs)
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