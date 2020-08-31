وظائف شاغرة لدى الخدمات الصحية بالجبيل

2020-08-31

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب مقيم طوارئ.

– استشاري جراحة الثدي والجراحة العامة.

– استشاري وحدة العناية المركزة.

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– طبيب نائب أول التخدير.

– طبيب نائب أول علم الأمراض.

– استشاري أمراض الروماتيزم بالغين.

– طبيب نائب أول جراحة الأعصاب.

– طبيب نائب أول أمراض القلب.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (https://careers.rcjy.gov.sa/ar/job-search-results/)



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