هيئة السوق المالية تعلن عن وظائف لحملة البكالوريوس

2020-08-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت هيئة السوق المالية عن توفر وظائف شاغرة ، لحملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، للعمل في مدينة الرياض ، وفق التفاصيل التالية :

1 – أخصائي – حوكمة الشركات

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية – إدارة أعمال، مالية، محاسبة أو ما يعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية .

خبرة ( 5 – 8 ) سنوات لدرجة البكالوريوس أو (3 – 6 ) سنة لدرجة الماجستير بحد أدنى مؤسسات السوق المالية، شركات الوساطة والبيوت الاستثمارية أو ما يعادلها.

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2 – أخصائي – الأمانة العامة لمجلس الهيئة

أن يكون حاصلاً على درجة ( ماجستير ) أو ( البكالوريوس) كحد أدنى في تخصص القانون

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية

خبرة ( 8 ) سنوات بحد أدنى في الإدارة ويشمل ذلك خبرة 3 سنوات في مجال أعمال المجالس واللجان

3 – أخصائي – رقابة وتحليل السوق

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس ويفضل الماجستير في التخصصات التالية:

المالية ، إدارة الأعمال، إدارة نظم المعلومات أو ما يعادلها.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

خبرة (5) سنوات بحد أدنى لدرجة البكالوريوس أو (3) سنوات لدرجة الماجستير.

4 – أخصائي – إدارة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق

أن يكون حاصلاً على درجة (البكالوريوس ) أو ( الماجستير) كحد أدنى في أحد التخصصات التالية: المالية – المحاسبة – إدارة الأعمال – الاقتصاد.

أن تكون شهادته صادرة أو معادلة من وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية.

خبرة (5 ) سنوات بحد أدنى في مجال إدارة المنتجات الاستثمارية ، إدارة الأصول، إدارة المخاطر، المراجعة الداخلية، السوق المالية، ويُفضل الحصول على شهادة/ شهادات مهنية ملائمة.

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