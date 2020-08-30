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رابط التقديم على وظائف جامعة جازان
متابعات الخليج 365 - الرياض
تواصل جامعة جازان تلقي طلبات القبول إلكترونيًا على الوظائف الطبية والصحية عن طريق التعاقد على برنامج التشغيل الطبي المباشر.
التقديم على وظائف جامعة جازان
وكان المتحدث الرسمي للجامعة موسى محرق، أكد في وقت سابق أن فترة التقديم تمتد لـ 10 أيام ابتداءً من الخميس الموافق 27/ 08/ 2020 ولغاية السبت الموافق 05/ 09/ 2020، لافتًا النظر إلى أن الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي تشرف على عملية استقبال الطلبات إلكترونيًا، ومراجعتها وتدقيقها وفقًا للشروط والضوابط المعلنة، ودون الحاجة لمراجعة مقر الجامعة للتقديم أو للاستفسار وذلك عبر زيارة الرابط التالي للاطلاع على الشروط والضوابط والتسجيل (هنا).
توفير وتسخير كافة الإمكانات والخدمات الإلكترونية
وأكد محرق حرص واهتمام رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني على توفير وتسخير كافة الإمكانات والخدمات الإلكترونية للتسهيل على الراغبين عملية التقديم على الوظائف المعلنة، مبرزًا في هذا الصدد أن رئيس الجامعة أكد مرارًا افتخار الجامعة بشباب وشابات الوطن الذين سيسهمون في تميز أداء الجامعة خدمة للوطن والمجتمع وبما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في العمل على تنمية الإنسان والمكان.
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