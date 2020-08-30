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#وظائف شاغرة في مشروع البحر الأحمر
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.
تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:
وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير مشروع (عدد وظيفتين): درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.
– مهندس بيئي أول: درجة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.
– مدير مشروع أول: درجة الماجستير في تخصصات: (الهندسة المدنية، الهندسة الإنشائية).
– مدير أول البناء: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو إدارة البناء).
التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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