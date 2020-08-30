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#وظائف شاغرة لدى شركة الكفاح القابضة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات الخدمية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها ومشاريعها القائمة في محافظات المنطقة الشرقية.
تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:
وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
– محاسب تكاليف.
– ممرض صحة مهنية.
– دهان سيارات معدات ثقيلة.
– موظف عارض منتجات ومراقبة مخزون (عدد وظيفتين للسعوديين).
التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:
وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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