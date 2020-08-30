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#وظائف إدارية شاغرة في هيئة السوق المالية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت هيئة السوق المالية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف هيئة السوق المالية:
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي رئيسي إدارة الإشراف على مؤسسات البنية الأساسية للسوق.
– أخصائي رئيسي رقابة وتحليل السوق.
– أخصائي حوكمة الشركات.
– أخصائي تواصل داخلي.
– أخصائي الأمانة العامة لمجلس الهيئة.
التقديم على وظائف هيئة السوق المالية:
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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