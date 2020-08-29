وظائف شاغرة بمستشفى الملك فيصل التخصصي في 3 مدن

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متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية والهندسية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – سكرتير أول (عدد وظيفتين/ الرياض). – مدير قسم معلوماتية إدارة دورة الإيرادات (الرياض). – مدقق رقابة مالية (الرياض). – مندوب مشتريات (الرياض). – كبير المحققين (الرياض). – كبير محللي الشبكات (الرياض). – كبير رجال أمن (الرياض). – كاتب حمية (الرياض). – منسق الجدولة وإدارة البيانات (الرياض). – مدير الإدارة العامة للاتصالات الرئيسة (الرياض). – مهندس أجهزة طبية ثانٍ (الرياض). – كبير محللي المعلومات الصحية (الرياض). – اختصاصي سريري (الرياض). – فني أبحاث (الرياض). – أخصائي علاج تنفسي (الرياض). – كبير تقنيين التخدير (الرياض). Advertisements – استشاري عيون (الرياض). – استشاري مشارك جراحة القولون والمستقيم (الرياض). – محاسب مساعد (المدينة المنورة). – محاسب (المدينة المنورة). – مدير المشتريات (المدينة المنورة). – مشرف خدمات العقود (المدينة المنورة). – متابع ثانٍ (المدينة المنورة). – كبير المحاسبين (المدينة المنورة). – كبير اختصاصيي خدمات العقود (المدينة المنورة). – كبير مساعدي سلسلة الإمدادات (المدينة المنورة). – مشرف الإسكان (المدينة المنورة). – مشرف مناوب عمليات المحطة (المدينة المنورة). – مدير مشاريع كهربائية (المدينة المنورة). – مشرف عمل الهندسة المدنية (المدينة المنورة). – طبيب متخصص/ وحدة الأمراض العصبية (جدة). – طبيب متخصص/ وحدة الطب الباطني (جدة). – رئيس تمريض/ غرف العمليات (جدة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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