شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-28 #وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والدمام، والخبر. تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية: وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مهندس الاختبارات والتكليف/ مشروع المترو (الرياض). – محاسب (للسعوديين/ الرياض). Advertisements – كهربائي (الدمام). – مدير تقنية المعلومات (الدمام). – مدير مشروع (الخبر). التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية: وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 27 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.