وظائف شاغرة : القوى العاملة تعلن عن 2700 فرصة عمل شاغرة برواتب مجزية

تعمل الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة والهجرة والتدريب في توفير فرص العمل الشاغرة لجميع الشباب الباحثين عن العمل من الجنسين، وذلك في كافة شركات القطاع الخاص، واليوم أعلن وزير القوى العاملة والهجرة والتدريب محمد سعفان عن وزارة القوى العاملة والهجرة والتدريب قد استطاعت توفير نحو 2700 فرصة عمل في نحو 15 شركة، على أن يتم التقدم لتلك الوظائف الشاغرة اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس 2020.

وزير القوي العاملة والهجرة يعلن عن فرص العمل الشاغرة:-

أشار وزير القوى العاملة والهجرة محمد سعفان بأن 2700 فرصة عمل متوافرة في نحو 15 شركة وأنه سوف يتم استقبال الرغبات من قبل المواطنين الباحثين عن العمل اعتباراً من يوم الأحد الموافق 30 أغسطس، بوزارة القوي العاملة، وأن بعض الشركات قامت بتوفير مواصلات وسكن للمغتربين من جميع المحافظات.

واضاف وزير القوى العاملة بأن مديرية القوى العاملة بالقاهرة قد استطاعات توفير الوظائف التالية برواتب تصل إلى 2500 جنيه في بعض المهن كالتالي:-

محاسبين، صيادلة ذكور، مساعد صيدلي، مهندس إنتاج، فني صيانة، ميكانيكي ومندوب مبيعات، سائق ، شيف تقطيع، اخصائي تسويق، مندوبين توصيل، عمال يومية، أمن، عمال مخازن، سائق جامبو، مهندسين صيانة، جودة، تعبئة وتغليف، عمال خياطة، قص، سويتش، مغسلة.

من جهة أخري فقد أعلن مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة على أن من يريد شغل تلك الوظائف عليه التوجه لمقر الشركة الطالبة والموضحة كما يلي،

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