شكرا لقرائتكم #وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين بجامعة جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة جازان ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة للرجال والنساء، عن طريق التعاقد على برنامج التشغيل الطبي المباشر، لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي الجديد.

تفاصيل وظائف جامعة جازان:

وأبرزت الجامعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي باطنية عامة.

– أخصائي أمراض معدية.

– أخصائي أمراض صدرية.

– أخصائي قلب.

– أخصائي كلى.

– أخصائي جهاز هضمي.

– أخصائي أمراض دم.

– أخصائي عناية مركزة.

– استشاري باطنية.

– استشاري عناية مركزة.

– أخصائي طوارئ.

– أخصائي جراحة العامة.

– أخصائي نساء والتوليد.

– أخصائي أطفال.

– استشاري أطفال.

– أخصائي تخدير.

– استشاري تخدير.

– أخصائي عيون.

– أخصائي عظام.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي علم الأنسجة.

– أخصائي أنف والأذن والحنجرة.

– طبيب مقيم أسنان.

– طبيب مقيم باطنة.

– طبيب مقيم أطفال.

– طبيب مقيم جراحة.

– طبيب مقيم نساء.

– طبيب مقيم طوارئ.

– أخصائي جلدية.

– أخصائي طب نفسي.

– أخصائي الأحياء الدقيقة.

– أخصائي الجودة.

– أخصائي/ فني تمريض.

– أخصائي/ فني إسعاف وطوارئ.

– فني أسنان.

– أخصائي علاج تنفسي.

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– أخصائي مختبر.

– أخصائي نفسي.

– أخصائي صحة عامة.

– أخصائي وبائيات.

– أخصائي تثقيف صحي.

– أخصائي بنك الدم.

– فني/ أخصائي تخدير.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي بصريات.

– أخصائي علاج طبيعي.

– فني تعقيم.

– أخصائي اجتماعي.

– فني إسعاف (سيارة إسعاف).

– أخصائي معلوماتية صحية.

– أخصائي إداري صحي.

– مشرف/ مدير الصيانة.

– مساعد إداري.

– سائق إسعاف.

شروط وظائف جامعة جازان:

وبينت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

– ألا يكون مرتبطًا بعقد مع أي جهة أخرى عند قبوله أو يتعهد بإحضار خطاب إخلاء طرف مصدق من جهة عمله خلال أسبوع من قبوله.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وألا يكون قد صدر بحقه حكم شرعي أو فُصل من وظيفة أو برنامج تدريبي.

– أن يكون المتقدم لائقًا صحيًّا ونفسيًّا.

– الحصول على المؤهل الدراسي المتوافق مع الوظيفة بمعدل لا يقل عن جيد.

– إنهاء سنة الامتياز والحصول على شهادتها (بعض التخصصات).

– وجود خبرة عملية مسبقة (بعض التخصصات).

– أن يرفق بطاقة التسجيل والتصنيف المهني في التخصص المطلوب سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– أن يكون المؤهل وشهادة الخبرة الصادرة من جهة العمل الحكومية أو التأمينات الاجتماعية متوافقة مع التخصص المطلوب.

– إرفاق صورة من الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة المتقدم عليها.

– إرفاق خطاب مُصدق بالخبرات المطلوبة من الجهات التي سبق له العمل بها.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار، تبعا لقرار اللجنة تبعا لمسمى الوظيفة.

وأوضحت الجامعة، أن المستندات المطلوب رفعها في ملف إلكتروني واحد (PDF) عبر نموذج التسجيل، هي:

– بطاقة الهوية.

– المؤهل الدراسي.

– شهادة الامتياز (لبعض التخصصات).

– التصنيف التسجيل المهني (لبعض التخصصات).

– السيرة الذاتية.

– شهادات الخبرة الرسمية (برنت التأمينات الاجتماعية للمؤسسات الخاصة).

التقديم على وظائف جامعة جازان:

وأشارت الجامعة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ إلكترونيًّا، والتقديم مستمر حتى يوم السبت الموافق 5 سبتمبر 2020م، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

وللاستفسارات يرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: ([email protected]).

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