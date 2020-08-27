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13 وظيفة شاغرة لدى برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بمحافظة الجبيل، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والأمنية الشاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، وشركة بترون السعودية الصناعية” في محافظة الجبيل الصناعية.
تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:
وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشغل حاسب آلي (عدد وظيفتين): شهادة الدبلوم في تخصص علوم الحاسب الآلي.
– فني لحام (عدد 10 وظائف): شهادة الدبلوم في تخصص اللحام الصناعي.
– موظف أمن: شهادة الثانوية العامة.
التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:
وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 سبتمبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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