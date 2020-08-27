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غرفة الرياض تطرح 75 #وظيفة للجنسين بالقطاع الخاص
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (75) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 6 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– شركة رود.
– شركة المعلومة لتكنولوجيا المعلومات الدولية.
– شركة أصيل المحدودة.
– شركة الصافي دانون المحدودة.
– شركة المطاعم الأهلية (أميركانا).
– الروابط العالمية.
تفاصيل وظائف غرفة الرياض:
وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات والتخصصات التالية:
– مهندس مشاريع.
– مهندس كهرباء.
– مهندس صيانة.
– كاشير.
– مشرف مبيعات.
– منشط مبيعات.
– فني تبريد وتكييف.
– فني صيانة أجهزة تكييف.
– فني صيانة أجهزة كهربائية.
– مديرة مشروع.
– محاسبة.
– موظفة دعم فني.
– أخصائية تسويق.
– سكرتارية.
– مسؤولة تسويق هاتفي.
– مسؤولة مساندة العمليات.
– مسؤولة مساندة المبيعات.
– كاشيرة.
– موظفة استقبال.
– موظفة باريستا.
التقديم على وظائف غرفة الرياض:
وأوضحت الغرفة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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