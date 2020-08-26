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وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني
متابعات الخليج 365 - خالد الأحمد
أعلنت هيئة الطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:
وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي تخطيط استراتيجي.
– مدير مكتب تحقيق الرؤية.
– مدير إدارة التغيير.
– كبير أخصائي مكتب تحقيق الرؤية.
– أخصائي تعاون دولي.
التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:
وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 أغسطس 2020م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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