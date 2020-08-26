وظائف شاغرة : وظائف الإمارات اليوم 26/8/2020 من الصحف الإماراتية

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ننشر وظائف خالية فى دولة الإمارات العربية المتحدة، ليوم الاربعاء 26/8/2020، ووظائف الإمارات اليوم من جريدة الخليج الإماراتية وجريدة الإتحاد المبوب والجلف نيوز والخليج تايمز، وعدد كبير من الوظائف الشاغرة فى الإمارات، ووظائف للمهندسين، وفرص عمل للمدرسين والمدرسات، ووظائف خالية للأطباء، والمحاسبين، ومندوبين مبيعات، ووظائف في شركات البترول.
وظائف الإمارات اليوم نقدمها لكم من جريدة الخليج، وجريدة الإتحاد، والوسيط، والبيان، وجريدة الإمارات اليوم، وجريدة الرؤية، ودليل الإتحاد، بالإضافة إلى جريدة جولف نيوز.
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