وظائف شاغرة : براتب 6500 جنية| وظائف خالية بشركة سينا مصر لجميع المؤهلات

ننشر عدد جديد من أحدث الوظائف الشاغرة بكبرى الشركات، لجميع المؤهلات ” العليا والمتوسطة والدبلومات” برواتب مجزية، حيث نستعرض من خلال خدمة الوظائف الشاغرة على مصر فايف إعلانات وظائف شركة سينا مصر للأمن والحراسة” 11 شارع نوبار – محطة مترو سعد زغلول” والتي تعلن عن مئات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات من محاسبين وموارد بشرية وسكرتارية وأفراد امن، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة سينا مصر للأمن والحراسة

مطلوب عدد 5 محاسب تكاليف، مؤهلات عليا، خبرة في المخازن براتب يبدأ من 3500 جنية. مطلوب عدد 5 مدير موارد بشرية، مؤهل عالي مناسب، ويشترط خبرة، براتب 6500 جنيه. مطلوب عدد 5 سكرتيرة، مؤهل عالي، براتب 3500 جنية. مطلوب عدد 35 مشرف امن، مؤهلات عليا ومتوسطة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 50 سنة، براتب يبدأ من 3200 جنية. مطلوب 300 فرد امن، مؤهلات عليا ومتوسطة، ويشترط أن لا يزيد السن عن 50 سنة، براتب يبدأ من 2500 إلى 2700 جنية.

وظائف آخري:

مزايا وطرق التقدم للوظائف

تقدم شركة سينا مصر للأمن والحراسة للراغبين في شغل الوظائف المذكورة أعلاه تأمينات طبية واجتماعية، ووجبات وسكن، بالإضافة إلى 6% زيادة كل ستة أشهر على الراتب، وذلك للعمل بمواقع الشركة بـ ” العاشر من رمضان – السادات – كفر الشيخ – سوهاج – الزقازيق – دمياط – بورسعيد – برج العرب” ولمن يرغب يرجى التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية: 01060229639 – 01113714156