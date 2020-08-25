وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

2020-08-25

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة عمليات التدقيق.

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– محلل عمليات التوريد.

– مدير عقود الموازنة الاقتصادية.

– مدير النقل والخدمات اللوجستية.

– مدير القوانين والأنظمة.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 25 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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