وظائف شاغرة للمتعاونين في جامعة بيشة

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت عمادة الموارد البشرية في جامعة بيشة عن حاجتها لسد احتياج الكليات بالكفاءات ذات المؤهلات العليا من المتعاونين والمتعاونات، في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1441/1442هـ، خلال المدة من 6 – 9 محرم الحالي، وفق التخصصات المتاحة على بوابة القبول الإلكترونية “تعاون” .

شروط وظائف جامعة بيشة

وأوضحت العمادة أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو جامعة خارجية معترف بها، وألّا يقل تقديره عن جيد جدًا في مراحله الدراسية، وأن يكون حاصلًا على موافقة جهة عمله إذا كان موظفًا في القطاعين العام أو الخاص، وأن يكون حاصلًا على نسبة 60 بالمائة فأكثر لدخول المقابلة الشخصية وفق العناصر التالية: المعدل التراکمي 40 بالمائة، اختبار القدرات الجامعية أو ما بعدها 30 بالمائة، المؤهلات العلمية: 15 بالمائة، الخبرات العملية 15 بالمائة، بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية.

طريقة التسجيل

وأضافت أن التقديم يتطلب رفع الوثائق التالية مع طلب القبول: صورة للمؤهلات العلمية، صورة الخيرات العملية، خطاب موافقة مرجع العمل، صورة من الهوية الوطنية الإقامة. مشيرة إلى أن النظام لا يسمح للمسجلين سابقًا بالتسجيل من جديد وعليه الدخول بمعلوماته السابقة واختيار الوظائف المتاحة.

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