شركة مطارات الرياض تعلن عن وظائف إدارية وهندسية للجنسين

2020-08-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة مطارات الرياض عن توفر وظائف إدارية وهندسية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بالشركة في مدينة الرياض، من خلال برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل ، بالمسميات والشروط التالية :

– الوظائف:

1 – مهندس كهربائي – للرجال فقط

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درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص الهندسة الكهربائية

الوصف التدريبي : دراسة المعدات والنظم الكهربائية وتصميمها، وتقديم المشورة بشأن النواحي التقنية للمواد، والإشراف على أنشطة الإنتاج والتركيب والصيانة .

2 – مسؤول العقود – للرجال والنساء

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (القانون).

– الوصف التدريبي : تنفيذ الأنشطة التعاقدية للمنشأة، وتنفيذ العقود مع العملاء والموردين والمقاولين، ومراجعة عروض الأسعار التي يقدمها الموردون بما يتفق مع المعايير التنظيمية .

– الشروط العامة:

سعودي / سعودية الجنسية.

درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في التخصصات أعلاه

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة على رأس العمل سوا ًء في القطاع العام أو الخاص.

أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم أو المتقدمة على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد استفاد من برنامج تمهير سابقًا.

– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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