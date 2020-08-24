وظائف شاغرة بـ التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية

2020-08-24

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أعلن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى ، وفق المسميات التالية:

– مستشار التدقيق الداخلي – Internal Audit Consultant

بكالوريوس أو ماجستير أو الدكتوراه محاسبة، مالية، موارد بشرية، قانون، علوم حاسب أو ما يعادلهم.

خبرة لا تقل عن 10 سنوات في التدقيق لحملة البكالوريوس،

أو خبرة 8 سنوات للماجستير، أو خبرة 4 سنوات للدكتوراه.

شهادات مهنية (CPA, CIA, CFE).

– مستشار تدقيق نظم المعلومات – Information System Audit Consultant

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بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه تقنية معلومات، علوم حاسب، أمن سيبراني أو ما يعادلهم.

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في تدقيق تقنية المعلومات لحملة البكالوريوس

أو 4 سنوات للماجستير، أو سنتين للدكتوراه.

شهادات مهنية (CISA, CISSP, GICSP, CGEIT)

– أخصائي إدارة مخاطر – Risk Management Specialist

بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه إدارة مستشفيات، إدارة جودة، إدارة مخاطر أو ما يعادلهم.

خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المخاطر لحملة البكالوريوس

أو 4 سنوات للماجستير، أو سنتين للدكتوراه.

– مستشار إدارة المخاطر – Risk Management Consultant

بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه إدارة مستشفيات، إدارة جودة، إدارة مخاطر) أو ما يعادلهم.

خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة المخاطر لحملة البكالوريوس

أو 6 سنوات للماجستير، أو 4 سنوات للدكتوراه.

– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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