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#وظائف شاغرة بـ التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية
متابعات الخليج 365 - الشرقية
أعلن التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للرجال والنساء حملة البكالوريوس فأعلى ، وفق المسميات التالية:
– مستشار التدقيق الداخلي – Internal Audit Consultant
بكالوريوس أو ماجستير أو الدكتوراه محاسبة، مالية، موارد بشرية، قانون، علوم حاسب أو ما يعادلهم.
خبرة لا تقل عن 10 سنوات في التدقيق لحملة البكالوريوس،
أو خبرة 8 سنوات للماجستير، أو خبرة 4 سنوات للدكتوراه.
شهادات مهنية (CPA, CIA, CFE).
– مستشار تدقيق نظم المعلومات – Information System Audit Consultant
بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه تقنية معلومات، علوم حاسب، أمن سيبراني أو ما يعادلهم.
خبرة لا تقل عن 8 سنوات في تدقيق تقنية المعلومات لحملة البكالوريوس
أو 4 سنوات للماجستير، أو سنتين للدكتوراه.
شهادات مهنية (CISA, CISSP, GICSP, CGEIT)
– أخصائي إدارة مخاطر – Risk Management Specialist
بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه إدارة مستشفيات، إدارة جودة، إدارة مخاطر أو ما يعادلهم.
خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إدارة المخاطر لحملة البكالوريوس
أو 4 سنوات للماجستير، أو سنتين للدكتوراه.
– مستشار إدارة المخاطر – Risk Management Consultant
بكالوريوس أو ماجستير أو دكتوراه إدارة مستشفيات، إدارة جودة، إدارة مخاطر) أو ما يعادلهم.
خبرة لا تقل عن 8 سنوات في إدارة المخاطر لحملة البكالوريوس
أو 6 سنوات للماجستير، أو 4 سنوات للدكتوراه.
– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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