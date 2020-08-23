189 وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

2020-08-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب في خميس مشيط.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض/ الطب النووي.

– أخصائي طب الأسرة (عدد 9 وظائف للسعوديين).

– ممرض/ جناح الإناث (عدد 6 وظائف).

– ممرض/ جراحة اليوم الواحد (عدد وظيفتين).

– ممرض/ غسيل الكلى (عدد 20 وظيفة).

– ممرضه/ قبل الولادة (عدد 15 وظيفة للسعوديات).

– ممرض/ جناح الأطفال (عدد 4 وظائف).

– ممرض/ـة العمليات (عدد 14 وظيفة).

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– ممرض/ العيادات الخارجية (عدد 8 وظائف).

– ممرضة/ جناح النساء (عدد 13 وظيفة).

– ممرض/ جناح الجراحة نساء ورجال (عدد 40 وظيفة).

– ممرضة/ طب الأسنان (عدد 5 وظائف).

– ممرض عيادات (عدد 21 وظيفة للسعوديين).

– ممرض/ جناح النساء (عدد 6 وظائف).

– ممرض/ جراحة رجال (عدد 8 وظائف).

– ممرض/ـة العناية الفائقة (عدد 7 وظائف).

– ممرض/ غرفة العمليات (عدد 10 وظائف).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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