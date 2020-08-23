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#وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة صدارة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
تفاصيل وظائف شركة صدارة للكيميائيات:
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مهندس إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.
– مهندس رئيسي تحسين العمليات: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.
– مهندس إنتاج ثاني: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.
– أخصائي تخطيط: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال، أو نظم المعلومات الإدارية)، أو أي مجال ذي الصلة.
التقديم على وظائف شركة صدارة للكيميائيات:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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