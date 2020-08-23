2020-08-23

#وظائف شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي مراقبة المشتريات الإستراتيجية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الرياضيات، والاقتصاد، والتسويق)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي عمليات التوريد: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التجارة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 سبتمبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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