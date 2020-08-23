- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة للجنسين في جمعية الأسر المنتجة بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة للجنسين في جمعية الأسر المنتجة بجازان
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية الرئيسي في منطقة جازان.
تفاصيل وظائف جمعية الأسر المنتجة بجازان:
وأبرزت جمعية الأسر المنتجة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محاسب (للجنسين).
– مساعد إداري (للرجال).
– أخصائية التمويل.
– مشرفة القسم النسائي.
التقديم على وظائف جمعية الأسر المنتجة بجازان:
وأوضحت الجمعية، أنَّ التقديم مُتاحٌ إلكترونيا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020م، داعية الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم مع إرفاق السيرة الذاتية والخبرات العملية، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة للجنسين في جمعية الأسر المنتجة بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.