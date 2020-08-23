وظائف شاغرة للجنسين في جمعية الأسر المنتجة بجازان

2020-08-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية الرئيسي في منطقة جازان.

تفاصيل وظائف جمعية الأسر المنتجة بجازان:

وأبرزت جمعية الأسر المنتجة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب (للجنسين).

– مساعد إداري (للرجال).

– أخصائية التمويل.

– مشرفة القسم النسائي.

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التقديم على وظائف جمعية الأسر المنتجة بجازان:

وأوضحت الجمعية، أنَّ التقديم مُتاحٌ إلكترونيا، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020م، داعية الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم مع إرفاق السيرة الذاتية والخبرات العملية، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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