غرفة الرياض تطرح 207 #وظائف للجنسين بالقطاع الخاص

2020-08-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (207) وظائف شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 7 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:

– شركة أسواق عبدالله العثيم.

– شركة أسواق التميمي.

– Three bees.

– مؤسسة زيوف للمقاولات.

– شركة الهلال الأخضر للخدمات الطبية.

– شركة الخزامى للأغذية والمشروبات.

– شيبا للتزيين النسائي.

تفاصيل وظائف غرفة الرياض:

وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات والتخصصات التالية:

– كاشير.

– بائع.

– موظف استقبال مطاعم.

– مشرف مطعم.

– مدير منطقة مطاعم.

– مدير تسويق.

– محاسب تكاليف.

– فني كهربائي.

– فني صيانة.

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– مدقق داخلي.

– موظف استقبال.

– موظف أمن وسلامة.

– محاسب.

– موظف أمن وحماية.

– مساعد خدمة عملاء.

– محاسب زبائن.

– أخصائية خدمة عملاء.

– مسؤولة توظيف.

– مسؤولة حجوزات.

– موظفة استقبال.

– موظفة تسويق.

– ممرضة.

– مساعدات أسنان.

– فني أخصائية مختبر.

– فني أخصائية أشعة.

– محاسبة.

– مسؤولة تسويق.

التقديم على وظائف غرفة الرياض:

وأوضحت الغرفة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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