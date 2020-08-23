وظائف شاغرة : 344 فرصة عمل شاغرة بالمملكة العربية السعودية برواتب تصل إلى 3000 ريال سعودي

تعلن وزارة القوى العاملة والهجرة عن توفير عدد 344 فرصة عمل شاغرة بالمملكة العربية السعودية لجميع المؤهلات، وذلك للعمل بإحدى شركات التجزئة بمختلف فروع الشركة على مستوى المملكة، برواتب مجزية تصل إلى 3000 ريال سعودي، ما يعادل 13 ألف جنية مصري، بالإضافة إلى توفير سكن ومواصلات مجانا.

حيث تعلن السفارة المصرية بالرياض عن توافر عدد 344 فرصة عمل شاغرة بأسواق بنده المركزية، وذلك للراغبين في نقل الكفالة أو الإعارة بالنسبة للمتواجدين داخل المملكة العربية السعودية، وتفاصيل الوظائف المتاحة كالتالي:-

وظائف أسواق بنده المركزية بالمملكة العربية السعودية

مطلوب عدد 49 بائع سمك، براتب 1900 ريال. مطلوب عدد 71 خباز، براتب 3000 ريال. مطلوب عدد 110 جزار براتب 3000 ريال. مطلوب عدد 114 بائع أجبان براتب 2150 ريال.

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شروط ومزايا وطرق التقدم للوظائف

ويشترط لجميع الوظائف الخبرة في مجال العمل وفى خدمة العملاء، و أن يجيد اللغة الانجليزية، وتوفر الشركة للراغبين سكن و وسائل نقل من والى مقر العمل لجميع العاملين، ولمن يرغب في شغل الوظائف يرجى إرسال السيرة الذاتية، موضحا بعنوان البريد الاليكترونى كود الوظيفة المتقدم إليها، وترسل على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] واقصي موعد لتلقى الطلبات يوم الاثنين 24/8/2020