وظائف شاغرة : مئات الوظائف الشاغرة بشركة أولاد رجب لجميع المؤهلات

تعلن شركة أولاد رجب كبرى الشركات الرائدة في مجال البيع بالتجزئة ” 24 شارع مقلد متفرع من شارع مصطفى النحاس بالحي الثامن بمدينة نصر” عن فتح باب التعيين لشغل مئات الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات للعمل فورا بفروع الشركة المختلفة، وذلك حسب الوظائف المعلنة بوزارة القوى العاملة والهجرة لشهر أغسطس 2020، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوبة:- وظائف شركة أولاد رجب مطلوب عدد 5 مدير أقسام، ويشترط مؤهل عالي. مطلوب عدد 5 مشرف أقسام ويشترط مؤهل عالي. مطلوب عدد 20 كاشير، مؤهلات عليا. مطلوب عدد 5 مراقب كاميرات، مؤهلات عليا. مطلوب عدد 10 منسق ممرات، مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 10 منسق مخازن، ويشترط مؤهلات متوسطة. مطلوب عدد 5 بائع بقالة، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 5 بائع لحوم، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 5 بائع خضروات، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 5 خباز شرقي وغربي. مطلوب عدد 5 شيف يبتزا. مطلوب عدد 5 موظف باريستا. مطلوب عدد 2 مشرف باريستا. مطلوب عدد 2 موظف Fmc. مطلوب عدد 10 دليفرى. مطلوب عدد 10 أفراد امن. مطلوب عدد 10 عمال خدمات. مطلوب عدد 10 سائق، رخصة درجة “أولي وثانية وثالثة”، جميع المؤهلات. وظائف آخري: شروط و مزايا وطرق التقدم للوظائف يشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، والراتب حسب الخبرة، وتوفر الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية وحوافز شهرية وفرص للترقي، و للتقدم لشغل الوظائف يرجى تعبئة استمارة الوظيفة المتقدم إليها من خلال الرابط التالي ” وظائف شركة أولاد رجب” أو الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01066631744

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