- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم وظائف إدارية وتقنية وأمنية لدى شركة السلام لصناعة الطيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف إدارية وتقنية وأمنية لدى شركة السلام لصناعة الطيران
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران بالرياض عن توفر وظائف إدارية وتقنية وأمنية شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق ، ذلك وفق المسميات التالية:
1 – سكرتير – Secretary
شهادة الثانوية كحد أدنى
خبرة لا تقل عن سنة في مجال السكرتارية.
2 – تسويق – Marketing
دبلوم تخصص تسويق، إدارة أعمال أو ما يعادلهم
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التسويق.
3 – مساعد محاسب Assistant Accountant
درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو ما يعادلهم
خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة.
4 – مشرف تطوير البرمجيات – Supervisor, Software Development
بكالوريوس في تخصصات تقنية المعلومات، علوم الحاسب أو ما يعادلهم
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال مشابه
5 – مبرمج – Programmer
بكالوريوس تقنية المعلومات، علوم الحاسب أو ما يعادلهم
خبرة لا تقل عن سنتين في مجال مشابه ومعرفة في هندسة J2EE وأدواتها.
6 – أخصائي تقنية المعلومات ، مكتب الخدمة – IT Specialist, Service Desk
دبلوم في تقنية المعلومات أو ما يعادلها
معرفة بأنظمة الكمبيوتر والمساعدة عن بعد والقدرة على اكتشاف المشكلات وإصلاحها
7 – أخصائي الخدمات الأمنية Security Services Specialist
دبلوم بعد الثانوية في العلوم الأمنية أو الإدارة
دورات في الأمن والسلامة
خبرة لا تقل عن 5 سنوات في ممارسة العمل بالمجال الأمني.
– للتقدم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف إدارية وتقنية وأمنية لدى شركة السلام لصناعة الطيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.