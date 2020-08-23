وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل

2020-08-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة درجة البكالوريوس وفق المسميات التالية:

1 – مدقق – Audit

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بكالوريوس في المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال أو ما يعادلهم

خبرة سابقة في مجال المحاسبة والتدقيق.

2 – أخصائي مراجعة واستئناف – Review and Appeals

بكالوريوس في المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، قانون الضرائب أو ما يعادلهم

خبرة في مجال المحاسبة والتدقيق وقانون الضرائب.

• شروط عامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– للتقديم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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