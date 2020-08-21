وظائف قيادية شاغرة في شركة نوماك

2020-08-21

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وبمحطات تحلية المياه في كل من المنطقة الوسطى، ومحافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير مصنع (لمنطقة الوسطى): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، الكهرباء).

– مدير عام المصنع (الجبيل): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الإدارة، الهندسة)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 20 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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