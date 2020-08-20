وظيفة قيادية شاغرة لدى هيئة المحتوى المحلي

2020-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظيفة إدارية شاغرة، على مسمى “مدير أول الموازنة الاقتصادية”؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

شروط الوظائف

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وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظيفة المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية)، أو التخصصات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 20 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظيفة المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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