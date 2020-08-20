وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة معادن

2020-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، ورأس الخير.

تفاصيل وظائف شركة معادن:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف المحاسبة.

– أخصائي رئيسي الطاقة والمرافق.

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– مدير التنقيب والحفر.

– مشرف عمليات الحفر.

– مشرف تنقيب المعادن.

– مشرف الحفر الموجه.

– مراقب أعمال الصيانة.

التقديم على وظائف شركة معادن:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقع شركة معادن الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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