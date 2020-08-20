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2020-08-20 #وظائف شاغرة لدى فروع مستشفى الملك فيصل التخصصي متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدة وظائف صحية وإدارية وأمنية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، والمدينة المنورة، وجدة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – مساعد رئيس تمريض/ عيادة أمراض الدم (الرياض). – فني مختبر (الرياض). – أخصائي أول تقنية مختبرات (الرياض). – كبير اختصاصين سريري (الرياض). – سكرتير أول (الرياض). – كاتب حمية (الرياض). – عامل حمية (الرياض). Advertisements – كبير رجال أمن (الرياض). – استشاري عيون (المدينة المنورة). – رئيس تمريض/ وحدة العناية الطبية الجراحية النهارية (المدينة المنورة). – رئيس تمريض/ وحدة العناية المركزة للأطفال (المدينة المنورة). – مدير برنامج التمريض (المدينة المنورة). – كاتب جناح (عدد 5 وظائف/ المدينة المنورة). – كبير السكرتاريين (المدينة المنورة). – مندوب المستشفى (المدينة المنورة). – سكرتير ثانٍ (المدينة المنورة). – مساعد ثاني طب أسنان (جدة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 سبتمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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