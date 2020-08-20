وظائف شاغرة :  برواتب مجزية| مئات الوظائف المعلنة بنشرة وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر أغسطس 2020

وزارة القوى العاملة والهجرة تعلن عن توافر مئات الوظائف الشاغرة في مختلف محافظات الجمهورية، لجميع المؤهلات وفى مختلف التخصصات، برواتب مجزية، وذلك من خلال نشرتها للتوظيف الخاصة بشهر أغسطس 2020، ونستعرض الآن عرض عدد من اهم الوظائف المعلنة بنشرة وظائف وزارة القوى العاملة لشهر أغسطس على مصر فايف.

وظائف وزارة القوى العاملة والهجرة لشهر أغسطس 2020

تعلن شركة الجمال لتصنيع الزجاج “بمنطقة الشروق الصناعية – الخانكة – ابوزعبل”، عن فتح باب التعيين لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لجميع المؤهلات، والوظائف المطلوبة:-

مطلوب عدد 2 مهندس اوتوكاد، حاصل على بكالوريوس هندسة، براتب 2500 جنية. مطلوب محاسبين، بكالوريوس تجارة، براتب 2400 جنية. مطلوب عدد 25 عامل إنتاج، براتب 1800 جنية، مؤهلات عليا ومتوسطة. مطلوب سائقين “رخصة ثانية”.

وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، ومواصلات من والى الشركة، وذلك للعمل بفروع الشركة ” الخانكة – ابو زعبل – سندوة ” و للتواصل مع الشركة يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 01029248427

تعلن شركة ايجيبت فودز ” طلخا – الطريق السريع بالقليوبية” عن حاجتها إلى شغل عدد 30 مندوب وسائق، ويشترط مؤهلات متوسطة، وأن يكون المتقدم حاصل على رخصة قيادة درجة ثانية و ثالثة، وان لا يزيد السن عن 38 سنة.

براتب يبدأ من 2000 إلى 2500 جنيه، بالإضافة إلى حوافز كل ثلاثة اشهر تصل إلى 1000 جنية، وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية، وتوفر دورات تدريبية في نفس المجال، وللراغبين يرجى الاتصال على الأرقام التالية : 01090778313

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وظائف آخري:

تعلن شركة موري انترناشيونال ” 24 شارع عبد المنعم حافظ من شارع النزهة بمصر الجديدة” عن رغبتها في شغل عدد 20 شيف، ويشترط ان لا يزيد السن عن 30 سنة، ومؤهلات عليا أو متوسطة سياحة وفنادق، والراتب حسب الخبرة.

وذلك للعمل بفروع الشركة بالتجمع الخامس ومدينة نصر ومصر الجديدة والسادس من أكتوبر، وتقدم الشركة للراغبين تأمينات طبية واجتماعية وتدريبات وبدل مواصلات و زي خاص، وللراغبين في شغل الوظائف يرجى الحضور بالعنوان المذكور أعلاه، وللاستفسار يرجى التواصل مع الشركة من خلال الأرقام التالية: 012208888571

شركة النسور للأمن والحراسة ” بمدينة السادس من أكتوبر بميدان الحصري اعلي مطعم جاد بالدور الخامس – شقة 53″ عن حاجتها إلى شغل عدد من الوظائف الشاغرة برواتب مجزية، والتفاصيل كالتالي:-

مطلوب عدد 10 مشرف امن براتب 3000 جنية. مطلوب عدد 30 فرد امن براتب يبدأ من 2500 إلى 3000 جنية..

ويشترط للراغبين مؤهلات متوسطة، وان لا يزيد السن عن 40 سنة، ومواقع العمل ” مخازن أكتوبر – ابورواش – الماظة” وتقدم الشركة تأمينات طبية واجتماعية ومواصلات من والى مواقع العمل، وسكن، ولمن يرغب يرجى التواصل مع الشركة من خلال الاتصال بالأرقام التالية: 0160614360