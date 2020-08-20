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2020-08-20 #وظائف شاغرة لدى شركة التصنيع في 5 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والجبيل، وينبع، وجازان. تفاصيل وظائف شركة التصنيع: وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – محلل مالي/ المعادن (جدة). – أخصائي شريك الأعمال المالية (جازان). – رئيس الشؤون المالية (ينبع). Advertisements -مشرف أول المواد الخام (جازان). – مستشار التعلم والتطوير (الرياض). – مدير الصيانة (ينبع). – مهندس أجهزة/ مشاريع الموقع (الجبيل). التقديم على وظائف شركة التصنيع الوطنية: وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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