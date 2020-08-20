وظائف شاغرة لدى شركة دور للضيافة

2020-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة دور للضيافة، المتخصصة في مجال الضيافة وتطوير وإدارة المجتمعات السكنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الفنادق والمنتجعات التابعة للشركة والمتعاقدة معها في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة دور للضيافة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مشرف مرفق الاستجمام/ الترفيه: درجة البكالوريوس في تخصص الإدارة، أو المجالات ذات الصلة.

– مساعد مرفق الاستجمام/ الترفيه: شهادة الدبلوم فأعلى في تخصص الضيافة والفندقة، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة دور للضيافة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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