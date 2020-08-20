وظائف إدارية شاغرة في شركة صناعة المرطبات

2020-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لصناعة المرطبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة صناعة المرطبات:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي شريك أعمال تقنية المعلومات: درجة البكالوريوس في تخصص تقنية المعلومات، أو المجالات ذات الصلة.

Advertisements

– مدير هندسة الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات، أو علوم المعلومات)، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة صناعة المرطبات:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أكتوبر 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







