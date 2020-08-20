وظائف إدارية شاغرة للجنسين بشركة النهدي

2020-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأبرزت شركة النهدي، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

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– أخصائي أول تنمية الأفراد وإدارة المواهب.

– مدير أول فئة.

التقديم على وظائف شركة النهدي الطبيّة:

وأوضحت شركة النهدي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2020م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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