وظائف إدارية شاغرة بمشروع مدينة نيوم

2020-08-20

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التطوير/ الأصول العقارية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (العقارات، أو القانون، أو الاقتصاد، أو إدارة الأعمال).

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– مدير تسويق العلامة التجارية: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، التسويق الرقمي).

– رئيس قسم التسويق الرقمي: درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص التسويق الرقمي، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مشروع مدينة نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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