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2020-08-20 #وظائف شاغرة للجنسين بمستشفى الدكتور سليمان فقيه متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للرجال والنساء من السعوديين وغير السعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى الدكتور سليمان فقيه في محافظة جدة. تفاصيل وظائف مجموعة فقيه للرعاية الصحية: وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – ممرض غرفة الولادة. – ممرض وحدة العناية المركزة (للنساء). – ممرض وحدة الأطفال. Advertisements – ممرض غرفة الطوارئ (للنساء). – ممرض غرفة العمليات. – ممرض غسيل الكلى. التقديم على وظائف مجموعة فقيه للرعاية الصحية: وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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