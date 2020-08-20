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#وظائف شاغرة بالبنك السعودي الفرنسي في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في كل من الرياض، وجدة، والشرقية.
تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:
وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير أول العلاقات (جدة).
– رئيس وحدة إدارة العمليات (جدة).
– محلل المعاملات التشغيلية (الرياض).
– رئيس فريق الأعمال المالية (الشرقية).
– مدير الائتمان (الرياض).
– مدير أول العلاقات (الشرقية).
– مسؤول مركز الدفاع عن الأمن السيبراني (الرياض).
التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 19 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 أكتوبر 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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