شكرا لقرائتكم غرفة المجمعة تطرح وظائف للجنسين بالقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-08-18 غرفة المجمعة تطرح وظائف للجنسين بالقطاع الخاص متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة المجمعة، عن توفّر عدد (12) وظيفة شاغرة للرجال والنساء بالقطاع الخاص، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في مدينة سدير للصناعة والأعمال. تفاصيل وظائف غرفة المجمعة: وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: – مسؤول أمن وسلامة (للرجال). – موظف خط إنتاج (عدد 7 وظائف/ للنساء). Advertisements – فني أمونيا (للرجال). – مفتش جودة خط إنتاج (للجنسين). – فني مختبر (للجنسين). – مشرف خط إنتاج (للرجال). طريقة التقديم على وظائف غرفة المجمعة: وأوضحت الغرفة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الغرفة الإلكتروني، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أغسطس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 سبتمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غرفة المجمعة تطرح وظائف للجنسين بالقطاع الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.