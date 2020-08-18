وظائف شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

2020-08-18

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول الصحة والسلامة والبيئة.

– مدير فريق الهندسة المعمارية.

Advertisements

– مدير أول التصميم.

– أخصائي التصاريح.

– مدير عام أنواع المحمية.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 أغسطس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر







