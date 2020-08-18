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2020-08-18 #وظائف شاغرة لدى تخصصي الملك فيصل في 3 مدن متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية والفنية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين. شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وبينت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة، والمدينة المنورة. أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي: – سكرتير أول (عدد وظيفتين/ الرياض). – مساعد ثانٍ إدارة حالات (الرياض). – مخطط الإمدادات ثانٍ (الرياض). – كبير محللي المعلومات الصحية (عدد وظيفتين/ الرياض). – محلل إسكان (الرياض). – كبير محللي مستودع البيانات (الرياض). – كبير السكرتاريين (الرياض). – مقدم طعام (الرياض). – ضابط النسخ الطبي (الرياض). Advertisements – ناسخ طبي (الرياض). – استشاري قلب مشارك (الرياض). – صيدلاني سريري (عدد وظيفتين/ الرياض). – أخصائي علاج تنفسي (عدد وظيفتين/ الرياض). – محلل المعلومات الصحية (الرياض). – فني الوظائف الرئوية (الرياض). – فني أجهزة ثاني (الرياض). – سكرتير أول (جدة). – ممرض أول (جدة). – متدرب صيدلة مقيم أول (جدة). – محاسب (المدينة المنورة). – كاتب جناح (عدد وظيفتين/ المدينة المنورة). طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي: وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 16 سبتمبر 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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